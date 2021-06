Danemark : l'émouvant témoignage du médecin de la sélection après le malaise d'Eriksen

La suite après cette publicité

Un incident qui a choqué toute la planète. Lors du troisième match de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande samedi soir au Parken Stadium de Copenhague, le milieu de terrain Christian Eriksen s'est écroulé le long de la ligne de touche peu de temps avant la pause. Le joueur de l'Inter a rapidement perdu connaissance et le staff médical est intervenu rapidement. Ensuite évacué sur une civière, le joueur de 29 ans a été transféré à l'hôpital dans un état stable et ce dernier a ensuite demandé à ses coéquipiers de reprendre la rencontre (1-0 pour la Finlande).

En conférence de presse, l'émotion était donc vive et le sélectionneur danois Kasper Hjulmand n'avait forcément pas pu retenir ses larmes. Et le médecin de l'équipe, qui est intervenu en premier sur la pelouse, a lui raconté son intervention devant les médias. «On a été appelé sur le terrain quand Christian s'est effondré, je ne l'avais pas vu moi-même tomber, mais c'était clair qu'il était inconscient, a d'abord déclaré Martin Boesen comme le relaye la BBC. Quand on est arrivé près de lui, il était sur le côté, il respirait et je pouvais sentir son pouls, mais tout à coup, tout a changé et on a commencé à lui faire un message cardiaque.»

«Il m'a parlé avant d'être emmené à l'hôpital»

Le médecin de la sélection danoise a ensuite révélé que Christian Eriksen lui avait parlé avant de partir vers l'hôpital : «l'aide est arrivée très vite de la part de l'équipe médicale et du reste du personnel avec leur coopération, et nous avons fait ce que nous devions faire et avons réussi à faire revenir Christian. Il m'a parlé avant d'être emmené à l'hôpital.» Grâce au travail des médecins, l'ancien joueur de Tottenham a donc retrouvé connaissance et après plusieurs minutes d'arrêt, le match a repris. Et le sélectionneur Kasper Hjulmand avait lui souligné l'incroyable force de ses joueurs.

«Nous avons vécu l'enfer. Quand l'un des nôtres est allongé là et se bat pour sa vie, ça me touche et ça affecte les joueurs. Et je dois dire que j'ai très, très rarement été aussi fier de certains garçons que maintenant, tout ce qu'ils ont fait pour se rassembler, jouer la seconde mi-temps, c'est impressionnant. C'est un groupe fantastique dont je suis juste très fier.» Désormais, tout le monde attend d'autres nouvelles de Christian Eriksen.