Liverpool : Mohamed Salah ne cache plus ses envies d’ailleurs !

Arrivé en 2017 sur les bords de la Mersey contre un chèque de 39 M€ après deux saisons réussies du côté de la Roma, Mohamed Salah est devenu en l’espace de six saisons une véritable légende du côté d’Anfield Road. Avec 178 buts en 293 matches, l’attaquant international égyptien a tout gagné avec les Reds, que ce soit la Ligue des Champions en 2019 ou la Premier League en 2020. Mais depuis quelques mois, la belle mécanique mise en place par Jurgen Klopp s’est quelque peu grippée.

Si Mohamed Salah garde clairement le cap et reste l’un des rares leaders de l’équipe à ne pas décevoir (22 buts et 11 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues cette saison), le bilan est implacable. Liverpool n’est que 6e de Premier League à 24 points d’Arsenal le leader et surtout s’est fait éliminer sans discussion possible par le Real Madrid en 1/8e de finale de la Ligue des Champions (2-5, 1-0). Dès lors, l’Égyptien, qui a prolongé son bail avec les Reds jusqu’en juin 2025 l’été dernier, se pose des questions sur son avenir.

Salah a une préférence pour l’Espagne

À 30 ans (il aura 31 ans en juin prochain), il est le dernier rescapé du trio magique Salah-Mané-Firmino et l’ancien de la Roma pense de plus en plus à un départ selon nos informations et ne cache plus vraiment ses envies d’ailleurs. À l’instar d’un Sadio Mané parti au Bayern l’été dernier, Salah se verrait bien rallier un grand club européen pour donner un nouveau sens à sa carrière.

Mais les courtisans pour récupérer un tel joueur et qui sont capables de proposer un véritable challenge sportif au pharaon ne sont pas forcément légion. Selon nos informations, en cas de départ, l’Espagne est une destination privilégiée par l’attaquant égyptien. Affaire à suivre.