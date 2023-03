LOSC-OL : les mots du héros Alexandre Lacazette

C’est ce qu’on appelle un retour réussi. Ce vendredi, si l’OL a arraché un point sur la pelouse du LOSC Lille (3-3, 27e journée de Ligue 1), c’est en grande partie grâce à Alexandre Lacazette, qui, même s’il a concédé le penalty amenant le 3e but des Dogues, a inscrit un doublé salvateur pour les Gones. C’était un match assez fou pour nous, surtout pour moi, s’est réjoui l’ancien attaquant d’Arsenal au micro de Prime Video. « Je viens de rentrer après 3 semaines, je rentre, je concède le penalty avec un mauvais réflexe. Mais après, on a su faire preuve de courage, on a été bon mentalement et on a su revenir au score. »

Et Lacazette de poursuivre. « Il faut retenir la force mentale. On aurait pu gagner ce match à la fin, on a eu les occasions. Après, il ne faut pas oublier qu’on revient de 3-1. C’est une superbe équipe de Lille. Ils proposent un très beau football, c’est plaisant de jouer ces matchs-là. Je me suis senti bien. Je ne suis pas encore prêt physiquement. Mais je suis content, les sensations par rapport à mon ischio, ça a tenu. Match la semaine prochaine, on va travailler encore plus pour revenir. J’espère qu’on va réussir à garder cette mentalité. Si on la garde, on peut avoir de bons résultats. »

