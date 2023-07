Everton se lance à l’assaut d’Anthony Elanga

La suite après cette publicité

Jeune pépite de la formation de Manchester United, Anthony Elanga (21 ans) a eu plus de mal à confirmer la saison dernière (26 matches, 0 but et 2 offrandes) les bonnes promesses montrées lors de l’exercice 2021/2022 (27 matches, 3 buts et 3 offrandes). Face à une forte concurrence, l’ailier gauche international suédois (12 capes, 3 buts) pourrait changer d’air. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il est dans le viseur d’Everton selon nos informations. Un intérêt loin d’être nouveau puisqu’ils avaient déjà tenté le coup l’hiver dernier.

Mais cette fois, les Toffees veulent y aller de manière plus offensive et cela devrait vite bouger pour le natif d’Hyllie. Frustré sur son temps de jeu, il avait d’ailleurs dégainé il y a quelques mois : «c’est frustrant. C’est important pour moi de jouer. Je suis concentré sur United, je parlerai avec le club par la suite. J’aime le club, mais c’est important pour moi de jouer. Je suis encore jeune. J’ai parlé à Erik (ten Hag), je sais ce qu’il veut que je fasse et je ne peux que continuer à m’entraîner dur. Quand l’occasion se présentera, je dois juste être prêt à la saisir.»

