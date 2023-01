Atlético : Antoine Griezmann a appelé Memphis Depay

La suite après cette publicité

Sur le banc du Barça après seulement un an et demi passé chez les Blaugranas, Memphis Depay a quitté les Blaugranas ce vendredi pour essayer de retrouver le sourire dans la capitale espagnole. «Bienvenue Memphis Depay ! L’attaquant polyvalent de 28 ans a signé pour le reste de la saison et deux saisons supplémentaires» informait le communiqué de l’Atlético de Madrid. Après avoir perdu sa place au Barça en raison des nouvelles arrivées cet été, Memphis Depay a expliqué les raisons qu’ils l’ont poussées à rejoindre les Colchoneros. Et Antoine Griezmann y est pour quelque chose.

«C’est un très grand club et une bonne équipe. J’ai entendu beaucoup de bonnes histoires à leur sujet. Le club m’a clairement fait comprendre qu’il voulait que je fasse partie de l’équipe. Simeone souhaite que je me sente chez moi et que je m’adapte à l’équipe le plus tôt possible. Il est connu pour sa passion pour le club et il veut que je sois prêt le plus tôt possible. Il me connaît bien, je pense. Il m’aimait déjà quand j’étais à Lyon et il veut que j’obtienne cette forme, a-t-il expliqué lors de sa présentation. J’ai déjà parlé avec Griezmann avant de venir. Il m’a dit beaucoup de bonnes choses et quand je suis arrivé ce n’était pas une surprise. C’était comme je m’y attendais. Ils m’ont accueilli à bras ouverts», a ajouté le nouveau numéro 9 des Colchoneros.

