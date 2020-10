OM-Bordeaux : les compositions officielles

Privé de Dimitri Payet (suspendu), l'Olympique de Marseille veut retrouver le chemin de la victoire face à Bordeaux à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Les Phocéens, qui n'ont plus gagné depuis quatre rencontres et le Classique face à Paris, peuvent compter sur un groupe complet, uniquement amputé de Payet, de Saîf-Eddine Khaoui et de Kostas Mitroglou. André Villas-Boas peut donc aligner une équipe pratiquement type, avec Steve Mandanda dans les buts et l'habituelle défense à quatre Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Álvaro González et Hiroki Sakai.

La suite après cette publicité

Idem au milieu où Boubacar Kamara couvre Morgan Sanson et Valentin Rongier. Devant, Michaël Cuisance fera office de petite surprise en lieu et place de Payet, en compagnie de Florian Thauvin et Darío Benedetto. Jean-Louis Gasset dispose également d'un groupe sans absent notable. Benoît Costil débute dans les cages, derrière un quatuor Loris Benito, Paul Baysse, Pablo et Youssouf Sabaly. Un cran plus haut Toma Basic est associé à Otávio, derrière une triplette Rémi Oudin, Yacine Adli, Hatem Ben Arfa. Nicolas de Préville est lui aligné en pointe.

Les compositions des équipes :

OM : Mandanda - Amavi, Caleta-Car, Gonzalez, Sakai - Sanson, Kamara, Rongier - Cuisance, Benedetto, Thauvin.

Bordeaux : Costil - Benito, Baysse, Pablo, Sabaly - Basic, Otavio - Oudin , Adli, Ben Arfa - De Préville.