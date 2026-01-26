Menu Rechercher
OM : la réponse assassine de Christophe Dugarry à Roberto De Zerbi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Christophe Dugarry a taclé l'équipe de France @Maxppp

Entre Roberto De Zerbi et la presse française, c’est un peu tendu en ce moment. Au sortir du match gagné face au RC Lens (3-1), le coach de l’Olympique de Marseille s’en était pris aux journalistes. « Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois, vous me dites qu’on joue mal et là, tu me dis qu’on met 44 buts cette saison… Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous disiez autre chose. » Une réponse qui n’a pas plu à Christophe Dugarry.

« Je ne comprends pas son interview et elle me fait rire. Son seul argument pour répondre aux critiques qu’il trouve injuste, c’est « je suis italien ». C’est le niveau 0 du débat, c’est ça qui est affligeant. C’est le niveau 0 de l’humilité, c’est le niveau 0 de la remise en question. (…) C’est surréaliste, c’est irréel de pouvoir répondre à des critiques de journalistes ou d’autres de la sorte. je pense vraiment que ce monsieur a un boulard démesuré. (…) Quand il me parle en conférence de presse, le mec, je le regarde et je me dis : « il a entraîné Sassuolo et Brighton, je l’écoute parler, j’ai l’impression qu’il a gagné deux Ligues des Champions. Il te parle comme si c’était un cador, un monstre. Gagne quelque chose avant avec l’OM. (…) Qu’est-ce que tu vas t’attaquer aux journalistes comme ça ? Ça veut dire que tu n’es pas prêt à supporter la pression. Le jour où tu vas entraîner le Real Madrid, il va se passer quoi ? (…) C’est ça qui m’agace, cette fausse modestie », a-t-il déclaré au micro de RMC.

