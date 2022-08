OM : Alexis Sanchez rayonne toujours

La suite après cette publicité

Horaire peu habituelle pour l'Olympique de Marseille, mais les bonnes habitudes demeurent pour ce début de saison. Les Phocéens d'Igor Tudor se sont facilement imposés sur le score de trois buts à zéro face à Nice et ont désormais dix points. Mais ce qui était scruté surtout, c'était la titularisation ou non d'Alexis Sanchez, mais aussi celle de Payet.

Concernant le Chilien, il était bel et bien là. Il s'offrait d'ailleurs sa seconde titularisation après Nantes (2-1) pendant que Payet, lui, commençait pour la première fois une rencontre en tant que titulaire cette saison. Dès les premiers instants, la complicité entre les deux était évidente et si le Réunionnais a pu jouer comme dans des chaussons, l'ex de l'Inter était en feu.

« On a de la chance d'avoir Alexis »

Sur l'un de ses premiers ballons dans la surface, le numéro 70 envoyait une frappe sous la barre sur laquelle Kasper Schmeichel ne pouvait pas grand-chose et qui mettait l'OM sur un très bon chemin. Remuant, incisif, on a eu droit à du grand Sanchez en ce dimanche après-midi. Il s'est même offert un second but après une parade très étrange du portier niçois. Le Chilien portait le score à trois buts à zéro. Et Igor Tudor a bien évidemment apprécié.

« A la fin, le coach peut demander quelque chose comme-ci ou comme cela, ce sont les joueurs qui font les choses sur le terrain, qui décident des matches. Quand on a des joueurs de qualité, ça aide. Nous avons la chance d'avoir Alexis, mais on a d'autres joueurs. Offensivement ou défensivement, on a des joueurs de qualité qui font la différence », a lâché le coach. Reste maintenant à savoir si Alexis sera aussi toujours aussi fringant mercredi prochain, au Vélodrome contre Clermont, pour poursuivre sur sa lancée.