Le classement des clubs les plus riches du monde dévoilé

La suite après cette publicité

Ce soir, le Paris Saint-Germain va affronter une sélection composée de joueurs d’Al Nassr et Al Hilal à Riyadh en Arabie Saoudite. Une affiche qui divise au sein de l’écurie parisienne mais qui va rapporter gros. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes vont toucher entre 10 et 15 millions d’euros pour ce match d’exhibition pas comme les autres puisqu’il s’agira certainement de la dernière confrontation entre Cristiano Ronaldo (37 ans) et Lionel Messi (35 ans). Un joli pactole pour les champions de France, qui ne sont pas forcément à plaindre puisqu’ils disposent d’un sacré chiffre d’affaires.

C’est en tout cas ce qu’a révélé l’étude publiée par le cabinet Deloitte et relayée par The Athletic. On y a apprend donc que lors de l’exercice 2021-22, le PSG totalise un chiffre d’affaires de 654 millions d’euros. Soit une augmentation de pratiquement 18% par rapport à l’an dernier où Paris affichait un bilan de 556,2 M€. Cela s’explique notamment par le retour des supporters dans les stades suite à l’épidémie de covid-19. Cela a eu un impact sur la billetterie et le merchandising. Toutefois, malgré la somme astronomique perçue, l’écurie parisienne n’est pas en tête de ce classement. Elle n’arrive même qu’en cinquième position, soit une place plus haut qu’en 2022.

À lire

Classement des clubs utilisant le plus de joueurs formés à la maison : l’OL dans le top 5 , l’OM mauvais élève

Man City toujours en tête, le PSG grimpe d’une place

Comme l’an dernier, Manchester City trône en tête. Les Skyblues ont généré 731 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021-22. Ils devancent le Real Madrid (713,8 millions d’euros), sacré champion d’Espagne et d’Europe, et Liverpool (701 millions d’euros), finaliste de la C1 et deuxième de Premier League. Au pied du podium, on retrouve Manchester United (4e avec 688 M€). Malgré une année difficile, les Red Devils ont notamment été boostés par le retour de Cristiano Ronaldo, parti depuis à Al Nassr. Viennent donc ensuite le PSG (5e), puis le Bayern Munich (6e, 653,6 millions d’euros) et le FC Barcelone (7e, 616,5 millions d’euros).

La suite après cette publicité

Trois écuries anglaises complètent le top 10, à savoir Chelsea (8e, 505,1 millions d’euros), Tottenham (8e, 505,1 millions d’euros) et Arsenal (10e, 418,7 millions d’euros). D’ailleurs, les écuries britanniques sont en force dans le haut du classement puisque dix clubs anglais figurent dans le top 20. Une hégémonie expliquée par Sam Boor, directeur du Sports Business Group de Deloitte. «La supériorité financière de la Premier League a peu de chance d’être contestée dans les saisons à venir. Ces clubs continuent à attirer des investissements internationaux.» Et à s’en mettre plein les poches donc.