La presse espagnole adule son nouveau génie Pedri, l'énorme coup de pression de Ralf Rangnick

La suite après cette publicité

Le magicien Pedri affole l'Espagne

Choc au sommet en Liga hier entre le FC Barcelone et le Séville FC. Les hommes de Xavi se sont imposés sur la plus courte des marges, 1-0, grâce à un brin de magie de Pedri avant le dernier quart d'heure. Sur une passe en retrait de Dembélé, la pépite espagnole éliminait avec classe deux joueurs de deux feintes avant de propulser son ballon dans le petit filet adverse. Un but magnifique qui démontre toute la classe et le talent du joueur de 19 ans. La presse espagnole rend hommage à son petit génie en ce lundi matin. «Pedri Pedri Pedri», s'exclame le journal Sport. Le Mundo Deportivo fait dans le jeu de mots pour saluer la prestation de l'homme du match, «MVPedri» peut-on lire. Même AS, journal pro-madrilène, accorde une place au joueur de 19 ans sur sa Une. Pedri déchaîne la folie, peut-on lire. Marca est plus sobre et constate que Pedri place le Barça deuxième, derrière le Real Madrid. Une chose est sûre, les supporters barcelonais ont trouvé leur nouveau chouchou.

Ralf Rangnick veut des hommes

La mauvaise opération du week-end en Premier League en haut de tableau est à mettre au crédit de Manchester United qui n'a pu faire mieux qu'un match nul 1 but partout face à Leiceister. Une prestation qui a particulièrement agacé le coach Ralf Rangnick qui estime que «ses joueurs sont beaucoup trop tendres», comme le rapporte le Daily Mirror. «Vous êtes des gros mous», renchéri de son côté le Daily Star. Le constat est le suivant pour le Daily Express : «il est temps de devenir des hommes». Le futur entraîneur des Red Devils aura du pain sur la planche. Encore plus si ces derniers ne parviennent pas à accrocher une place en Ligue des Champions...

Louis van Gaal victime d'un cancer

Très mauvaise nouvelle pour Louis van Gaal, l'actuel sélectionneur des Pays-Bas. Il fait la Une du Telegraaf ce lundi matin pour en raison d'une «grave maladie». En effet, ce dernier a annoncé hier soir à la télévision RTL être victime d'un cancer de la prostate dans une forme agressive. Une information également relayée en Une du site AD. Van Gaal a confié qu'il était déjà au courant au moment du dernier rassemblement international, mais n'a pas souhaité en faire part à ses joueurs. Louis van Gaal a néanmoins assuré au passage qu'il serait présent avec les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde.