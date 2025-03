Monaco : Takumi Minamino devrait prolonger jusqu’en 2027

La vague de prolongations se poursuit à l’AS Monaco. Alors que Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin, Soungoutou Magassa ou encore l’entraîneur Adi Hütter ont récemment étendu leurs contrats sur le Rocher, Takumi Minamino devrait être le prochain sur cette liste. En effet, L’Equipe explique ce mardi que le Japonais devrait prolonger jusqu’en 2027 avec le club de la Principauté.

La suite après cette publicité

Un joli coup pour les dirigeants monégasques tant l’ancien de Liverpool est important dans le système de Monaco cette saison. Arrivé en 2022 dans la Principauté, le joueur de 30 ans est en fin de contrat en juin 2026 et devrait donc étendre son bail d’une année supplémentaire. Cette saison, l’international japonais (65 sélections, 24 buts) compte six buts et cinq offrandes en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Il reste sur trois buts et deux passes décisives lors des quatre derniers matches.