Yassir Zabiri signe au Stade Rennais

Ces derniers jours, sur le mercato hivernal, le Stade Rennais a décidé de passer la seconde. Dans le sens des départs, la formation d’Habib Beye a bouclé une énorme vente : celle de Kader Meité en direction d’Al-Hilal. Le jeune attaquant de 18 ans a été séduit par l’offre saoudienne XXL tout comme son club qui va récupérer plus de 30 millions dans l’opération. Mais il faut forcément lui trouver un remplaçant pour ne pas affaiblir un effectif encore juste à ce poste avec les seuls Lepaul et Embolo.

Dans ce sens, nous vous révélions que Rennes avait ciblé le jeune buteur marocain Yassir Zabiri. Âgé de 20 ans, l’attaquant de Famalicao est un véritable phénomène au Maroc puisqu’il fait partie des joueurs qui ont remporté la Coupe du monde U20, il y a quelques mois. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive dans la compétition dont un sublime doublé en finale face à l’Argentine, Zabiri a terminé deuxième meilleur joueur de la compétition derrière Othmane Maamma. De quoi donner envie à Rennes de le récupérer au club portugais alors qu’il a inscrit 4 buts en 12 rencontres de D1 portugaise.

Rennes réalise un joli coup

Et après avoir rapidement trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de 4 ans et demi, nous vous révélions ce dimanche matin que Rennes avait aussi réussi à convaincre Famalicao. Il ne restait que des détails à régler. Mais c’est désormais officiel, Zabiri signe à Rennes et le transfert a été officialisé. Le Stade Rennais F.C. et le club portugais du FC Famalicão se sont entendus pour le transfert de l’attaquant Yassir Zabiri. Grand espoir du football marocain, il s’est engagé jusqu’en 2029

Formé à l’Académie Mohammed VI puis passé par l’Union Touarga en Botola (comme de nombreux joueurs de l’Académie), Yassir Zabiri quitte donc le Portugal pour la Ligue 1. Il y retrouvera l’un de ses amis à savoir Abdelhamid Ait Boudlal qui devrait lui permettre de faciliter son intégration. Motivé par l’envie de découvrir la sélection, il avait notamment refusé des offres du Golfe. Pour Rennes, ce transfert confirme que le club veut miser sur l’avenir et construire un projet sur le long terme avec des jeunes talents.