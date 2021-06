Equipe de France : la réaction de Kylian Mbappé !

Après avoir été à l'extrême limite, mais sauvée par sa victoire initiale contre l'Allemagne, l'équipe de France de Didier Deschamps a été sortie, ce lundi soir, au stade des huitièmes de finale de cet Euro par la Suisse aux tirs au but. On aurait pu dire que c'est cruel, mais les Bleus ont globalement déçu tout au long de la compétition.

La suite après cette publicité

D'ailleurs, au premier rang des déceptions : Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain était, à l'instar de Karim Benzema, très attendu après ses performances stratosphériques avec le PSG, notamment en Ligue des Champions cette année. Pour autant, si le Madrilène a marqué deux doublés, le natif de Bondy, lui, repart de l'Euro avec un zéro au compteur.

« Je suis désolé pour ce penalty »

Pire encore, ce lundi soir donc, les Bleus se sont inclinés aux tirs au but. Et devinez quel est le seul français à avoir raté sa tentative ? Évidemment, Kylian Mbappé. Il s'est d'ailleurs senti coupable, comme l'a avoué Didier Deschamps et il s'est exprimé sur Twitter : « très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n'avons pas pu atteindre notre objectif ». Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

« Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrai quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitation et bonne chance à la Suisse », a-t-il conclu. Place maintenant aux qualifications à la Coupe du Monde 2022.