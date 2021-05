LOSC-ASSE : les compositions officielles

La course au titre bat son plein en Ligue 1 ! Ce soir, le leader Lille, trois points devant le PSG à deux journées de la fin de la saison, dispose d'une belle occasion de s'en approcher lors de la réception de l'AS Saint-Étienne (21h, à suivre en direct sur notre site). Comme à son habitude, le LOSC se présente en 4-4-2 avec Maignan dans les buts, Botman et Fonte en charnière centrale, Reinildo et Çelik sur les côtés. Le duo Soumaré-André au milieu, Bamba et Araujo sur les ailes et avec une attaque composée de Yilmaz et David.

Du côté de l'ASSE (11e), qui reste sur deux succès face à Montpellier et Marseille, c'est une nouvelle fois un 4-4-2 que sert Claude Puel. Ainsi, on retrouve le jeune Etienne Green au poste de gardien, protégé par une défense à quatre avec Debuchy à droite, Sow et Kolodziejczak en défense centrale et Trauco à gauche. Un milieu avec Nordin, Neyou, Camara et Bouanga. Enfin, en attaque Khazri et Hamouma seront chargés de faire trembler le leader de la Ligue 1.

Les compositions d'équipes :

Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Araujo, André, Soumaré, Bamba - David, Yilmaz

Saint-Etienne : Green - Debuchy, Sow, Kolodziejczak, Trauco - Nordin, Camara, Neyou, Bouanga - Hamouma, Khazri

