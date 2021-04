Chelsea : l'incroyable renaissance d'Antonio Rüdiger avec Thomas Tuchel

« En fin de compte, en tant que footballeur, vous voulez juste être sur le terrain. » Voilà les mots prononcés par Antonio Rüdiger (28 ans), le défenseur central de Chelsea, en février dernier. Cette phrase, d'apparence ordinaire, est pourtant extrêmement significative venant de la bouche de l'international allemand (39 sélections, 1 but) des Blues. Mis au placard par Frank Lampard durant la première partie de saison de cet exercice 2020-2021, le numéro 2 du club londonien revit depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel, le 26 janvier dernier. Au point d'être rapidement devenu un élément essentiel du système de jeu mis en place par l'ancien entraîneur du PSG et l'un des grands artisans de l'incroyable come-back de Chelsea en Angleterre ainsi que de la grande réussite de son club en Ligue des Champions.

Sous le management de Frank Lampard, le solide défenseur des Blues (1,90m) n'était pourtant pas mis au ban lors de l'exercice 2019-2020, mais il a souvent été l'auteur de prestations très irrégulières et inquiétantes. Le joueur arrivé à Londres en 2017 pour 35 M€ avait disputé 20 matchs de Premier League et ce malgré une première partie de saison perturbée par plusieurs blessures. Jean-Luc Arribart, ancien défenseur central du Stade Rennais ou encore du Stade de Reims aujourd'hui consultant pour Canal + qui commente la Premier League, estime qu'Antonio Rüdiger « avait montré trop de lacunes et trop de points faibles dans le marquage, dans le placement, la relance. » A l'été 2020, le recrutement de l'expérimenté Thiago Silva en provenance du PSG n'a rien arrangé pour un joueur que « Lampard considérait comme un défenseur trop irrégulier et pas assez sécurisant. J'étais atterré par son niveau la saison dernière. On sentait que le joueur avait perdu pied car il avait perdu toute confiance. Il n'y arrivait plus, et ça pour un joueur, c'est terrible. », poursuit Jean-Luc Arribart.

De simple remplaçant à titulaire indiscutable

Un sentiment qui se confirme rapidement. Au début de cet exercice 2020-2021, Frank Lampard ne comptait plus sur Antonio Rüdiger, écarté à six reprises du groupe par le coach anglais (quatre fois en C1, deux en Carabao Cup). Andreas Christensen, Kurt Zouma, Thiago Silva et même Fikayo Tomori (avant son départ en prêt à l'AC Milan l'hiver dernier) sont passés devant lui dans la hiérarchie des défenseurs, le reléguant en cinquième position dans la hiérarchie des défenseurs centraux de Lampard et de sa défense à quatre. Mais face à la première moitié de saison plus que moyenne réalisée par les Blues, la direction décide de se séparer de Lampard et de le remplacer par Thomas Tuchel. Un choix qui fait rapidement le bonheur d'Antonio Rüdiger, sorti du placard par son compatriote. Depuis la prise de fonction de l'ex-entraîneur du PSG, le numéro 2 de Chelsea n'est plus le même homme. Jean-Luc Arribart, qui n'est pourtant pas le plus grand admirateur du défenseur allemand, reconnaît « qu'avec l'arrivée de Tuchel il va beaucoup mieux. Je pense Tuchel a su trouver les mots pour lui redonner confiance, et aujourd'hui c'est un défenseur qui a les faveurs de son coach et de Low en équipe nationale. » Pour celui qui suit la Premier League chaque week-end, « la confiance est la clé de cette transformation ».

« Tuchel arrive, le connaît bien et croit en lui. Il se dit 'c'est pas possible, je le connais bien , c'est un international allemand, et si le sélectionneur, qui le connait bien aussi, continue à le prendre, ce n'est pas pour rien. On va le relancer parce que je pense qu'il n'a pas perdu toutes ses qualités'. Je pense qu'il avait un avis très favorable sur Rüdiger et il en a refait un titulaire, en lui transmettant sa confiance et en lui disant qu'ils allaient lui faire oublier sa saison dernière. Ça a tout changé dans sa tête », décrypte Jean-Luc Arribart, alors que TT souhaitait recruter Rüdiger lorsqu'il officiait au PSG. Les chiffres ne peuvent qu'appuyer ces propos : avec Frank Lampard cette saison, Antonio Rüdiger n'a disputé que 9 matchs sur 29 possibles. Avec Thomas Tuchel, le défenseur de la Nationalmannschaft a été titularisé à 17 reprises toutes compétitions confondues sur les 21 rencontres jouées par son équipe, Chelsea réalisant 13 clean sheets sur ces 17 matchs. Si les Blues concèdent moins de buts et font de leur solidité défensive une force majeure (3 buts pris en 12 matchs de Premier League avec Rüdiger, 1 seul en 4 rencontres en Ligue des Champions), le natif de Berlin n'y est pas étranger .

Un nouveau système de jeu bénéfique à Rüdiger

Il faut également préciser que le passage de Chelsea en 3-4-3 (3-4-2-1) fait partie des raisons de ce renouveau d'Antonio Rüdiger, qui évolue dans l'axe gauche du trio défensif. « Le fait d'évoluer dans une défense à trois fait qu'il s'en sort mieux, car il a un peu moins de boulot. Il faut aussi être plutôt complice avec le latéral gauche, pour pouvoir couvrir le latéral qui est amené à jouer plus haut. Il a moins de boulot. Pour l'instant, il revient bien, il fait des bonnes prestations plutôt solides, et puis il faut dire qu'avec Kovacic, Kanté ou Jorinho, il y a toujours un duo qui fait du bon boulot pour rassurer la défense », analyse Jean-Luc Arribart.

Antonio Rüdiger, « qui a de la vitesse, est vaillant, très courageux dans les duels, bon de la tête et est impressionnant dans le jeu aérien », selon Jean-Luc Arribart, est assurément devenu un élément important de Chelsea, étant titularisé pour toutes les grosses échéances de Chelsea, que ce soit aux côté de Thiago Silva, Kurt Zouma, Andreas Christensen ou encore Cézar Azpilicueta. S'il s'agit peut-être d'une simple coïncidence, les rares fois où l'Allemand n'a pas été aligné, les Blues ont coulé contre West Bromwich Albion en championnat (défaite 5-2 à Stamford Bridge) et ont partagé les points contre Southampton (1-1), toujours en PL. Deux rencontres d'ailleurs situées juste avant un match de Ligue des Champions, laissant penser que Thomas Tuchel souhaitait reposer son joueur.

Tuchel veut prolonger Rüdiger

Si cette renaissance est bénéfique pour tout le collectif de Chelsea, Jean-Luc Arribart insiste et souhaite voir Antonio Rüdiger confirmer dans cette fin de saison aux enjeux énormes du côté de Stamford Birdge : « j'estime que c'est un défenseur à point d'interrogation. J'attends de le voir faire une saison pleine, aboutie, pour changer un peu d'avis sur lui. Je ne pense pas qu'il faut considérer Rüdiger comme un chef de défense, mais comme un bon lieutenant », estime-t-il, alors que le principal intéressé est surnommé « le général » par ses coéquipiers. Le match aller de la demi-finale de Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid approchant à grands pas (ce mardi, 21h, à suivre en direct commenté sur notre site), Jean-Luc Arribart précise qu'il devra travailler sur ses points faibles : « je trouve, qu'il manque parfois d'attention et de concentration, qui font qu'il oublie un peu le marquage ou qu'il est pas toujours bien placé. Il n'a pas un pied super sûr, ce n'est pas Stones ou Dias, il est quand même plus en difficulté. Il est bon pour détruire, un peu moins pour relancer. Contre le Real Madrid, il aura surtout besoin d'être hyper concentré, hyper vigilant. Il ne faudra pas qu'il joue avec trop d'émotion. »

Une chose est sûre : ce retour au premier plan n'a pas échappé à Thomas Tuchel, qui souhaite prolonger le contrat d'Antonio Rüdiger, pour le moment lié à Chelsea jusqu'en juin 2022. D'après les médias anglais, la voix de l'Allemand se fait entendre dans les bons comme dans les mauvais moments du côté de Stamford Bridge, signe de la place importante qu'il occupe au sein du vestiaire de Chelsea. Tammy Abraham, sur Twitter le 26 janvier dernier, expliquait même qu'Antonio Rüdiger « est un grand frère » pour toute l'équipe. Désormais, il appartient à l'ancien joueur de l'AS Rome de prouver, qu'à 28 ans, il dispose de la maturité nécessaire pour confirmer définitivement ce grand retour en forme et ainsi inciter ses dirigeants à prolonger son aventure dans le sud-ouest londonien. Avec Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger possède en tout cas toutes les cartes en main pour s'imposer comme le véritable patron de la défense de Chelsea sur le long terme.