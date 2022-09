Serge Aurier se relance à Nottingham Forest !

Libre de tout contrat depuis son départ de Villarreal, fin juin dernier, Serge Aurier (29 ans) débarque à Nottingham Forest. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, l'international ivoirien avait déjà donné son accord pour rejoindre le promu anglais, balayé par Manchester City et Erling Haaland lors de la cinquième journée de Premier League.

Après avoir passé, avec succès, sa visite médicale, l'ancien défenseur du PSG a signé un contrat de deux saisons avec les Reds. «Nottingham Forest est ravi de confirmer la signature du capitaine ivoirien Serge Aurier, sous réserve de l'obtention d'un visa», précise, en ce sens, le communiqué du club anglais.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL