Monaco se renseigne sur Mohammed Salisu !

Relegué en Championship, Southampton pourrait laisser filer quelques joueurs cet été. Duje Caleta Car, Romain Perraud, Armel Bella Kotchap, Moussa Djenepo, Romeo Lavia, Sekou Mara ou encore Paul Onuachu ont ou vont faire l’objet d’approches cet été. Un autre joueur est lui aussi courtisé… en Ligue 1. Il s’agit de Mohamed Salisu.

A 24 ans, le roc défensif ghanéen, qui a participé à la Coupe du Monde avec les Blacks Stars cet hiver (3 matches - un but face à la Corée du Sud), n’a plus joué avec Southampton depuis mars dernier. En rupture de ban avec son club, l’ancien de Valladolid est clairement sur le départ à un an de la fin de son contrat. Une aubaine pour l’AS Monaco qui a pris des renseignements sur ce défenseur gaucher qui pourrait bien venir garnir les rangs d’une équipe qui a perdu Malang Sarr (de retour de prêt à Chelsea) et qui s’apprête à perdre Axel Disasi.

