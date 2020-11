Vidéo : la nouvelle erreur de Thibaut Courtois avec le Real Madrid

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est en bien mauvaise posture à 20 minutes du terme de la rencontre qui l'oppose au Deportivo Alavés (0-2), pour le compte de la 11e journée de Liga. Menés dans le premier acte sur un penalty de Lucas Pérez, les Merengues ont encaissé un second but au retour des vestiaires. Sur une erreur de relance de Thibaut Courtois. Sur l'action, Raphaël Varane sert en retrait son gardien qui est pressé haut par Lucas Pérez. Le portier belge relance dans l'axe sur Joselu qui n'a plus qu'à déposer le ballon au fond du but vide. Un nouveau coup dur pour le gardien de 28 ans.