Serie A : Bologne se sauve en fin de match contre le Genoa

Le Bologne de Thiago Motta a du mal en cette période de fêtes. Bien placé pour être qualifié en Ligue des Champions, Bologne avait concédé une lourde défaite sur la pelouse de l’Udinese lors de la précédente journée (0-3). Il fallait donc se ressaisir à domicile pour la réception du Genoa, lors de la 19e journée de Serie A. Mais cela a été compliqué pour Bologne, rapidement mené au score après l’ouverture de Gudmundsson en début de partie (1-0, 20e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Bologne 32 19 6 8 8 3 22 16 12 Genoa 21 19 -4 5 6 8 20 24

Malgré plusieurs occasions, dont un but refusé par le VAR en fin de match (77e), Bologne n’a pas réussi à revenir. Mais au bout du temps additionnel, De Silvestri a permis à la formation de Thiago Motta d’égaliser (1-1, 90e+6). Une désillusion pour la formation de Gênes, qui reste à la 12e place. De leur côté, les Rossoblù stagnent au 5e rang, mais avec un point de retard et un match en plus que la Fiorentina.