Maxwel Cornet signe à West Ham

Une saison à Burnley et puis s'en va. Parti de l'Olympique Lyonnais dans les derniers jours du mercato estival pour Turf Moor, l'ailier international ivoirien Maxwel Cornet a réalisé un premier bon exercice en Premier League (9 buts et 1 passe décisive en 26 matches de championnat) mais n'aura pas évité la relégation des Clarets. Il restera néanmoins dans l'élite du football anglais puisque West Ham a levé la clause libératoire de l'Eléphant de 25 ans, qui s'engage avec les Hammers pour les cinq prochaines saisons avec une année supplémentaire en option.

«C'est une nouvelle étape pour moi de rejoindre ce grand Club et je suis vraiment heureux d'être ici, de faire partie du projet pour le Club. Je suis impatient de commencer", a-t-il déclaré. Tout le monde sait que le niveau de la Premier League est très élevé et je veux jouer ici pour cela, donc je suis vraiment heureux d'être ici pour la prochaine étape de ma carrière. Ce sera extraordinaire de jouer devant les 62 500 fans du London Stadium. J'ai joué ici pour Burnley la saison dernière et je suis impatient de vivre cette expérience en tant que joueur de West Ham», a-t-il déclaré dans le communiqué.