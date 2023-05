Bayern : Noussair Mazraoui attaqué après son soutien à Zakaria Aboukhlal

La suite après cette publicité

La polémique Zakaria Aboukhlal traverse les frontières. Alors que le joueur de Toulouse a refusé de porter le maillot avec un flocage arc-en-ciel le week-end dernier, ce dernier a publié un message sur Instagram pour expliquer son positionnement. Si cette publication a été controversée, l’ailier de 23 ans a toutefois eu le soutien de son compatriote marocain Noussair Mazraoui.

Le latéral du Bayern Munich a aimé le post Instagram de son coéquipier en sélection nationale et a laissé un commentaire : « Dieu te bénisse mon frère ». Cela n’a pas été apprécié par les fans bavarois qui l’ont fait savoir ce samedi lors de la rencontre entre le Bayern Munich et Leipzig. Ces derniers ont brandi un drapeau arc-en-ciel en plus d’une banderole avec écrit : « Toutes les couleurs sont belles. À Toulouse, à Munich et partout. Respecte nos valeurs, Mazraoui ».

À lire

Toulouse : le groupe contre Nice avec Zakaria Aboukhlal mais sans Branco Van den Boomen