Que retenir du premier match du Paris Saint-Germain au Japon ?

«Ces trois matches, je l’espère, vont nous servir à bien nous préparer pour le trophée de Champions le 31 juillet à Tel-Aviv. C’est pour ça que nous sommes ici. Encore une fois merci pour votre accueil» expliquait Christophe Galtier dés son arrivée au Japon dimanche dernier. Voulant monter doucement en régime pour aborder la prochaine saison, le Paris Saint-Germain débutait donc ce mercredi sa tournée au Japon avec un duel contre le club de Kawasaki Frontale. Un match qui a permis de se rendre compte de plusieurs choses. Alignant un onze quasiment type, Christophe Galtier confirmait le 3-4-1-2 déjà vu contre Quevilly-Rouen (victoire 2-0) il y a quelques jours. Parmi les principaux changements, on notait la grande première de Kylian Mbappé et Neymar sous les ordres du technicien français.

De belles choses offensivement

Les deux hommes ont montré des choses intéressantes malgré un manque d'efficacité. Remuant, Kylian Mbappé, a fait des dégâts sur la gauche de la surface et a souvent amené le danger dans la profondeur. Obtenant deux occasions (18e et 28e) tout en offrant une balle de but à Lionel Messi (32e), le buteur tricolore a été plutôt intéressant pour une rentrée. Neymar a eu un peu plus de déchet à la création, mais a eu des moments intéressants avec une belle frappe (10e) et un joli ballon pour Kylian Mbappé qui aurait pu se transformer en passe décisive (18e). Troisième larron, Lionel Messi a lui été en réussite avec son but (32e) qui l'a libéré. Proche de marquer quelques secondes avant et manquant un peu d'explosivité, l'Argentin marque des points aussi. Seule question, et elle concerne Neymar également, comment vont-ils cohabiter ? Alternant leurs deux postes, les deux Sud-Américains se sont parfois marché dessus et Christophe Galtier devra trouver des solutions.

Duo du jour dans l'entrejeu, Vitinha et Idrissa Gueye ont globalement tenu la route avec un léger mieux pour le Sénégalais qui a disputé les 90 minutes. Parfois imprécis, Vitinha n'a toutefois pas lésiné sur les efforts et s'acclimate doucement à l'équipe. Côté gauche, Nuno Mendes a montré des choses intéressantes dans la lignée de sa saison dernière et la relation technique avec Kylian Mbappé est évidente. De l'autre côté, c'est moins le cas pour Achraf Hakimi qui a été moins alerté. Le Marocain n'a pas livré un mauvais match offensivement et il est d'ailleurs passeur décisif pour Lionel Messi (32e), mais l'illisibilité de l'association Neymar - Lionel Messi ne l'aide pas trop pour le moment. En conférence de presse, Christophe Galtier a été plutôt séduit par l'organisation offensive du jour.

Arnaud Kalimuendo en top, Sergio Ramos le flop

«Nous concernant, il y a eu de belles combinaisons offensives. J'ai apprécié la manière dont mes joueurs ont mis la pression haut et fort sur le terrain, ce qui nous a permis d'être dangereux et de nous créer beaucoup de situations» a-t-il expliqué. Cependant sur le plan défensif, c'est à revoir. Presnel Kimpembe a tenu son rang tout comme Marquinhos et Gianluigi Donnarumma. Cependant, Sergio Ramos est apparu fébrile à plusieurs reprises. Souvent pris dans son dos, l'Espagnol a été en difficulté face à Marcinho dans son secteur de jeu (17e et 23e). Le défenseur espagnol a aussi couvert Kei Chinen alors que ce dernier était en position de marquer (49e). Pas toujours bien placé et un peu court, Sergio Ramos n'a pas livré sa meilleure partition. Positionné à droite de la défense à trois alors qu'il a 36 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas le replacer dans l'axe pour laisser Presnel Kimpembe et Marquinhos couvrir les surfaces les plus étendues ? C'est une question que Christophe Galtier pourra se poser.

Le technicien qui a aussi pu voir quelques hésitations de Thilo Kehrer en seconde période estime qu'il va falloir intensifier le travail sur le plan défensif afin de faciliter l'expression offensive : «nous évoluons dans un nouveau système, en 3-4-1-2, il faut donc l'assimiler. On a connu pas mal de déséquilibres et ainsi concédé beaucoup trop de situations sur notre but. C'est un gros axe de travail pour les semaines à venir de vouloir, pouvoir, avoir beaucoup de monde offensivement et être capable dans le même temps de garder un juste équilibre. Il faut essayer de vite trouver des réglages et compensations pour éviter d'être pris sur des situations de transition.» Offrant en seconde période du temps de jeu aux remplaçants, Christophe Galtier a pu compter sur de belles propositions de Pablo Sarabia et Juan Bernat (passeur décisif). Buteur (58e) et initiateur de nombreuses offensives, Arnaud Kalimuendo a lui aussi brillé alors que son avenir est encore incertain avec Leeds en embuscade. En revanche, la prestation de Mauro Icardi aura été plutôt terne et ne devrait pas arranger sa situation. Vainqueur de l'Euro U17 avec la France cet été, Warren Zaïre-Emery (16 ans) a aussi montré de belles choses malgré son jeune âge.