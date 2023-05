La sortie cash de CR7 sur l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo prédit un avenir triomphant au championnat saoudien. Depuis son arrivée en grandes pompes dans l’État du Golfe en janvier, le quintuple Ballon d’Or empile les buts mais assure que ce n’est pas une sinécure pour autant. Après avoir déjà indiqué être «agréablement surpris» par le niveau du championnat en mars dernier, le Portugais a récidivé hier soir. Interrogé après la victoire de son équipe mardi soir face à Al Shabab (3-2), l’attaquant de 38 ans a confié qu’il imaginait même la Saudi Pro League capable de s’immiscer dans le top cinq des meilleurs championnats du monde.

«Nous sommes bien meilleurs et la ligue continue de s’améliorer. L’année prochaine sera encore meilleure, a-t-il promis à la chaîne saoudienne SSC, avant de poursuivre : «Progressivement, je pense que cette ligue sera parmi les cinq meilleures du monde, mais elle a besoin de temps, de joueurs et d’infrastructures. Mais je pense que ce pays a un potentiel incroyable, ils ont des gens incroyables et la ligue sera géniale, je le pense.» De quoi mettre également un terme aux rumeurs de départ.

