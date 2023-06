Chelsea : deux clubs saoudiens ciblent Callum Hudson-Odoi

La révolution se poursuit à Chelsea. Après avoir énormément recruté lors du mercato hivernal, les Blues dégraissent en ce début de marché des transferts estival, avec notamment les départs de N’Golo Kanté ou encore Hakim Ziyech (probablement) et Kalidou Koulibaly pour l’Arabie Saoudite. Un autre joueur du club londonien pourrait partir pour le Golfe : Callum Hudson-Odoi. Selon des informations The Athletic, l’ailier de 22 ans est la cible de deux clubs de la Saudi Pro League.

L’international anglais n’a plus qu’une année de contrat avec Chelsea et la direction est prête à écouter les offres. Une nouvelle étonnante, d’autant plus qu’Hudson-Odoi est un jeune talent qui n’a pas encore démontré tout son potentiel sur le continent européen. Le natif de Wandsworth a joué 126 fois en équipe A pour Chelsea, marquant 16 buts et délivrant 22 passes décisives.

