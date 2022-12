Cameroun : André Onana prend sa retraite internationale !

La suite après cette publicité

Considéré comme le portier numéro un du Cameroun, André Onana a vécu une Coupe du Monde très difficile. Présent face à la Suisse, le joueur de l’Inter a ensuite quitté ses coéquipiers de manière très brutale. Poussé vers la sortie par le duo Rigobert Song-Samuel Eto’o, Onana avait cédé sa place à Devis Epassy avant de quitter le Qatar. Pour expliquer cette mise à l’écart, les dirigeants camerounais avaient indiqué vouloir rester fidèles à la ligne de conduite de la sélection nationale.

Muet, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam avait alors lâché un message énigmatique qui en disait long sur son état d’esprit. « Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place. » Aujourd’hui, le joueur a finalement mis un terme au suspense sur ses réseaux sociaux.

À lire

Coupe du Monde 2022, Cameroun : nouvelles révélations dans l'affaire Onana !

Onana quitte les Lions Indomptables à seulement 26 ans

« Je me souviens comment nous vivons les matches avec toute la famille, seuls les Camerounais peuvent comprendre ce que cela représente de pouvoir un jour jouer pour l’équipe nationale. C’est alors que j’ai commencé à rêver de porter un jour le maillot des Lions Indomptables. Ainsi, après d’interminables voyages et beaucoup de persévérance, je peux dire avec fierté que j’ai réalisé mon grand rêve », a-t-il déclaré, avant de confirmer qu’il ne portera plus la tunique camerounaise.

La suite après cette publicité

« Cependant, toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l’équipe nationale et pour notre peuple qui nous a toujours soutenus, quelle que soit la difficulté du moment. Mon sentiment ne changera jamais. Mon cœur camerounais continuera de battre et où que j’aille, je me battrai toujours pour porter mon Pays le plus haut possible. À présent, je vais continuer, comme le font les plus de 27 millions de Camerounais à chaque match, à suivre et supporter notre équipe de l’extérieur. Je ne peux que remercier tous ceux qui m’ont fait confiance et qui ont cru que je pouvais apporter un plus et une contribution à cette équipe. Ma Nation d’abord et pour toujours ! » Une fin synonyme de beau gâchis.