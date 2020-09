Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais n'y arrive toujours pas et bute sur Lorient

La suite après cette publicité

La cinquième journée de Ligue 1 se poursuivait en cette fin d'après-midi avec Lorient qui recevait l'Olympique Lyonnais au Moustoir. Battus (3-2) à Brest le week-end dernier, les Merlus visaient un deuxième succès en Ligue 1. De son côté, l'OL, tenu en échec par Nîmes au Groupama Stadium (0-0) vendredi dernier, devait absolument l'emporter pour entrevoir le top 10. Pour cette rencontre de 17 heures, Christophe Pelissier alignait un 3-5-2 avec le duo Wissa-Grbic en pointe. Rudi Garcia s'appuyait sur un 3-4-3 avec les titularisations notamment de Diomandé et Cherki.

En début de match, Lorient laissait l'initiative à son adversaire dans le jeu et Cornet sur coup-franc sollicitait Nardi (7e). Il fallait attendre la 26e pour entrevoir une opportunité lorientaise. Wissa lançait dans le dos de la défense Le Goff mais Lopes s'interposait à bon escient (27e). La rencontre s'emballait et Diomandé tentait sa chance de loin mais n'inquiétait pas Nardi (29e). Juste avant la pause, Le Goff sur la gauche décochait une belle frappe bien repoussée par Lopes (42e). Une ultime opportunité qui ponctuait une première mi-temps décevante sur le plan du jeu.

Léo Dubois sauve l'OL

Au retour des vestiaires, Rudi Garcia lançait Memphis Depay pour décanter la situation. Les hommes de Rudi Garcia sortaient de leur réserve, mais les tentatives lointaines de Guimaraes et Dembélé étaient bien négociées par Nardi (48e, 52e). Juste après l'heure de jeu, le FC Lorient prenait l'avantage. Suite à une longue ouverture, Wissa trouvait Hamel qui remisait pour Wissa dont la lourde frappe trompait Lopes (1-0, 64e). Vexé, l'Olympique Lyonnais s'en remettait à un exploit individuel de Léo Dubois pour égaliser.

Le défenseur lyonnais sur la droite s'infiltrait dans la défense des Merlus et décochait une frappe qui se logeait petit filet (1-1, 74e). En fin de match, l'OL accentuait la pression sur les buts lorientais et Cornet voyait son centre détourné heurter la transversale (81e). Quatre minutes plus tard, Dubois sur la droite centrait pour Depay mais la tête de l'international néerlandais ne trouvait pas le cadre (85e). Avec ce troisième résultat nul, l'Olympique Lyonnais restait dans le ventre mou de la Ligue 1.

