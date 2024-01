CdF : ça passe pour Montpellier et Strasbourg, Lorient chute, Bordeaux rescapé

Ce samedi, la Coupe de France se poursuivait et les équipes de Ligue 1 étaient attendus au tournant. Opposé à Amiens qui évolue en Ligue 2, Montpellier pouvait s’attendre à une belle opposition. Les Héraultais ont pris l’avantage avant la pause sur un but contre son camp d’Assogba (42e) avant que Yeboah double la mise sur penalty (56e). Si Mafouta réduisait l’écart dans les instants qui suivaient (59e), cela ne suffisait pas pour mettre en déroute le MHSC qui glane son ticket pour les 1/16e de finale. De son côté, Strasbourg n’a pas tremblé contre Avoine-Chinon pensionnaire de National 2. Les Alsaciens ont vite fait la différence grâce à Gameiro (14e) et Dion (17e) pour s’imposer 4-0.

En revanche, ce n’est pas passé pour Lorient qui a été piégé par Sochaux. Malgré le but rapide de Pelon pour les Merlus (34e), les Lionceaux ont su se qualifier grâce à Daho (69e) et Macalou (90e +3). Une victoire 2-1 qui permet au club de National 1 de sortir Lorient qui évolue en Ligue 1. Dans les autres rencontres, Châteauroux a été emmené aux tirs au but par Les Herbiers (2-2) mais s’en est sorti aux tirs au but (4-3) et Dunkerque a dompté Saint-Omer (3-2). Enfin, Bordeaux (Ligue 1) a été emmené aux tirs au buts par Sannois Saint-Gratien (National 3) après un match nul 1-1. Les Girondins ont su s’imposer 4-2 dans cet exercice.

Les résultats de 18h