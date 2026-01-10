Santos, Brésil : le grand retour de Neymar se précise
Neymar a entamé sa rééducation après une arthroscopie du genou gauche réalisée le 22 décembre, avec pour objectif principal de participer à la Coupe du Monde 2026. Le Brésilien, qui fêtera ses 34 ans en février, avait retardé son opération afin de jouer les derniers matchs de Santos et aider son club à se maintenir en Série A. Selon ESPN, il s’entraîne désormais spécifiquement pour renforcer son genou et devrait être prêt pour le début de la saison 2026 au Brésil.
Malgré ses blessures, Neymar reste essentiellement concentré sur l’équipe nationale et le Mondial. Avec 128 sélections, 79 buts et dorénavant deuxième joueur le plus capé derrière Cafu, il a également prolongé son contrat avec Santos jusqu’à la fin de l’année. Son père et agent a précisé que le joueur avait envisagé la retraite après sa dernière blessure, mais qu’il est désormais pleinement tourné vers ses objectifs sportifs futurs. Enfin la fin du calvaire pour l’ancienne star du Barça et du PSG ? Rien n’est moins sûr.
