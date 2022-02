Le FC Barcelone est prêt à lâcher une très grosse somme pour s'offrir Nabil Fekir

La suite après cette publicité

Très actif sur le marché des transferts hivernal, le FC Barcelone a enregistré l'arrivée de Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Et maintenant que le secteur offensif est renforcé, le milieu de terrain est maintenant la prochaine priorité. Malgré l'émergence de Gavi et Nico Gonzalez, la situation compliquée de Frenkie De Jong oblige la direction catalane à regarder ailleurs pour enrôler un autre milieu créatif cet été. Comme l'informe Sport, la solution se trouverait peut-être au Real Betis.

En effet, Joan Laporta apprécierait beaucoup le profil de Nabil Fekir. Le milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais devient de plus en plus indispensable avec le club andalou. Arrivé en 2019, Fekir s'est rapidement imposé dans le onze des Vert et Blanc et réalise un début d'exercice étincelant avec déjà sept buts inscrits et neufs passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues, en 29 matches disputés. Le milieu offensif marche sur l'eau avec un Real Betis surprenant troisième de Liga.

Le Barça prêt à mettre 60 millions d'euros

Suivant de près les performances de l'international français, la direction blaugrana est prête à lâcher 60 millions d'euros pour l'enrôler prochainement. Cependant, le club sévillan fait tout pour conserver son leader technique et a d'ailleurs réussi à prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires ces derniers jours. À 28 ans, l’ancien Gone est désormais lié aux Verdiblancos jusqu’en 2026 et sa direction n'entend pas le lâcher en dessous de 80 millions d'euros, toujours selon le média catalan.

L'opération semble donc compliquée, malgré la volonté de Joan Laporta de l'enrôler. De son côté, l'ex-Lyonnais expliquait en octobre dernier qu'il souhaitait se concentrer sur son club actuel. «On ne sait jamais en football, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas aux autres offres. Je suis au Betis et je suis très heureux ici (...) J'apprends au quotidien et j'espère pouvoir continuer comme ça», a-t-il souligné au micro de l'émission Todo al Verde. Une affaire compliquée à négocier pour Laporta et ses équipes...