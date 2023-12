OL : une cible hivernale proche de prolonger avec son club

Désireux de renforcer tous les secteurs de jeu, l’Olympique Lyonnais avait prévu six cibles pour se renforcer. Parmi elles, Guido Rodriguez et Rade Krunic avaient été évoqués. Guido Rodríguez, qui avait subi une fracture du péroné distal de la jambe droite pendant un entraînement début décembre, s’éloigne de l’OL et se rapproche d’une prolongation avec son club espagnol.

«Tout d’abord, je lui souhaite un prompt rétablissement, nous avons besoin de lui. Nous voulons toujours le renouveler, cela n’a pas changé, et nous maintenons l’offre que nous lui avons faite. Je pense que dans les prochains jours, il y aura un rapprochement et nous saurons s’il y a plus de chances qu’il reste ou non», a déclaré, à son sujet, le président du Real Bétis, Ángel Haro. Une potentielle recrue qui s’éloigne pour l’écurie de John Textor.