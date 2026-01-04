Menu Rechercher
PSG : le derby parisien a été arrêté à plusieurs reprises !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG. @Maxppp
PSG 2-1 Paris FC

Lors du derby parisien entre le PSG et le Paris FC (2-1), disputé au Parc des Princes, des chants injurieux à caractère discriminatoire ont été entendus en tribunes. À l’approche du Trophée des champions prévu jeudi au Koweït face à l’OM, des supporters parisiens ont entonné à deux reprises le chant dit « des rats », habituellement dirigé contre le club marseillais. Un incident survenu malgré un important dispositif de sécurité mis en place pour cette première confrontation entre les deux clubs en Ligue 1, qui s’était pourtant déroulée calmement en amont.

Ces chants, jugés discriminatoires et déjà dans le viseur de la LFP, ont valu deux rappels à l’ordre du speaker du Parc des Princes. Celui-ci a alerté sur les risques encourus par le club, évoquant la possibilité d’un match arrêté ou perdu. Des messages de prévention ont également été diffusés sur les écrans géants, appelant à bannir toute forme de discrimination du stade, alors que la rencontre sur le terrain s’est soldée par une victoire parisienne sans réel éclat. Ces arrêts à répétition ont d’ailleurs attiré les foudres de Luis Enrique, las du traitement jugé inégal, selon ses mots, entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1.

