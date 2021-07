PSG : Mauricio Pochettino content de la manière

Le PSG se prépare puisque le Trophée des Champions, le 1er août, contre Lille, à Tel-Aviv en Israël approche à grands pas. Ce mercredi, les Parisiens affrontaient les Allemands d'Augsbourg. Les Franciliens se sont imposés petitement, sur le score de deux buts à un avec un but en toute fin de match, contre leur camp des Allemands. Malgré tout, Mauricio Pochettino était content de la manière.

« Je suis vraiment heureux de la manière dont nous sommes en train de travailler, le but, ce n'est pas seulement le résultat, c'est la préparation. C'est toujours mieux quand on gagne parce que nous aimons la compétition. Mais je suis aussi content de l'implication des joueurs. Bien sûr, nous avons encore du travail parce que ce n'est que le début de la saison et il y a beaucoup de choses à améliorer », a déclaré l'Argentin au micro de PSG TV.