Brésil, CdM : Tite revient sur le choix Dani Alves

A moins de deux semaines de la Coupe du Monde (20 décembre - 18 décembre), le sélectionneur de la sélection brésilienne, Tite a annoncé ce lundi, au siège de la Confédération brésilienne de football (CBF), à Rio de Janeiro, sa liste des 26 joueurs appelés à disputer le Mondial au Qatar. Dans ce groupe, le nom de Dani Alves est bien inscrit. Une petite surprise alors que le légendaire latéral droit est aujourd'hui âgé de 39 ans et s'entraîne depuis plusieurs mois avec la réserve de FC Barcelone : «Son jeu permet de faire ressortir les qualités techniques individuelles de chacun, ainsi que l'aspect physique et l'aspect mental. Tout comme les autres, il a été jugé sur les mêmes critères. Les arrières latéraux de l'équipe brésilienne n'agissent pas comme des ailiers. Ce sont des côtés créateurs. Et la qualité technique qu'il prête à cet égard est impressionnante. Ce ne sera pas 60/70 mètres aller-retour», a déclaré l'entraîneur de 61 ans devant la presse brésilienne.

Alors que les réseaux sociaux se moquent déjà de son choix d'appeler l'ancien joueur du Barça et de la Juventus, Tite refuse d'y prêter attention : «Je ne suis pas venu faire plaisir à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quel est le pourcentage de cette audience. Je respecte les opinions divergentes et je ne suis pas là pour convaincre tout le monde. Je n'ai pas cette prétention. Je veux juste transmettre des données pour que les gens puissent faire leur analyse et se forger démocratiquement leur opinion. Tout le monde a mon respect, même cette infime partie. Je suis là pour les 220 millions de Brésiliens». A 39 ans, Daniel Alves devient le joueur le plus âgé à défendre l'équipe nationale brésilienne dans une Coupe du Monde, dépassant Djalma Santos, qui a disputé la Coupe du monde 1966 à l'âge de 37 ans. La saison dernière, il n'a disputé que 12 matchs sous le maillot des Pumas de Mexico et a essuyé quelques critiques, quant à son niveau et sa condition physique. Pour rappel, le Brésil affrontera la Suisse, le Cameroun et la Serbie dans le groupe G et fera son entrée dans le tournoi contre les joueurs de Dragan Stojković, le 24 novembre prochain au Lusail Iconic Stadium.