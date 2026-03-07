Menu Rechercher
Ligue 1

Lens : l’hécatombe se poursuit, huit absents face à Metz

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Samson Baidoo @Maxppp
Lens Metz
Tout roule à Lens. Enfin presque. Après une qualification savoureuse sur la pelouse de l’OL en quarts de finale de Coupe de France (2-2, 5-4 t.a.b.), les Artésiens pourraient profiter de la défaite du PSG pour revenir à un point des Parisiens au classement. Pour ce faire, il faudra battre Metz ce dimanche (15h) dans un match assez abordable face à la lanterne rouge à domicile.

Une réception qui se fera sans huit joueurs. Touchés par une hécatombe de blessés, les Sang et Or ne pourront toujours pas compter sur Ruben Aguilar et Samson Baidoo. Un secteur défensif décimé avec l’absence de longue date de Jonathan Gradit, du jeune Kyllian Antonio et l’expulsion d’Arthur Masuaku, alors qu’il était sur le banc contre Lyon. Devant, Pierre Sage sera privé de Wesley Saïd et d’Allan Saint-Maximin. De quoi compliquer la rencontre face aux Messins.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Lens

Ligue 1
Lens
