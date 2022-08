Les 8 transferts XXL du Barça d'ici la fin du mercato, LeBron James rachète l'AC Milan

La suite après cette publicité

Ça s'annonce bouillant au Barça

Le FC Barcelone s'apprête à vivre un «sprint final» de folie comme le placarde le Mundo Deportivo sur sa Une en ce mercredi matin. Le quotidien catalan fait le point sur les derniers dossiers chauds du Barça et ils sont nombreux. Côté arrivé, le transfert de Marcos Alonso est attendu. Le Barça a rencontré hier l'agent du joueur et sa signature est considérée comme en très bonne voie. L'opération va avoisiner les 10M€. Aubameyang, lui, devrait faire le chemin inverse. Le FC Barcelone et Chelsea sont proches d'un accord pour un transfert avoisinant les 20M€. Proche d'un départ vers la Juventus, Memphis Depay pourrait finalement rester en Catalogne, tout le contraire de l'espoir Abde qui devrait filer en prêt à Osasuna. Enfin, les Blaugranas espèrent toujours mettre la main sur un latéral droit. Thomas Meunier de Dortmund est la priorité, le plan B se nomme Hector Bellerin qui appartient toujours à Arsenal. De son côté, le journal Sport évoque aussi le «contre-la-montre» qui attend le Barça. Pour le média espagnol, ce sont 8 opérations XXL que les Culés doivent gérer car il y a aussi les cas des indésirables Dest, Pjanic et Braithwaite à régler.

LeBron James, actionnaire de l'AC Milan

L'AC Milan est récemment passé sous pavillon américain depuis le rachat par le fonds d'investissement Redbird Capital. Tuttosport rapporte dans son édition du jour la longue liste des investisseurs et il y a un nom qui a particulièrement retenu l'attention du quotidien transalpin, c'est celui de LeBron James, la superstar du basket. Connu pour détenir des parts de Liverpool, la star des Los Angeles Lakers diversifie ses actions dans le monde du foot à travers son fonds d’investissement qui se nomme Main Street Advisors et qui compte aussi le rappeur Drake dans ses associés. Une belle vitrine pour l'AC Milan à l'international.

Chelsea a encore (très) faim

Malgré l'arrivée imminente de Wesley Fofana en provenance de Leicester, Chelsea veut recruter un autre défenseur. Et tenez-vous prêt, puisque ce sera plus cher que Fofana et ses 82M€. Le Daily Mail évoque un montant de 70M£, soit près de 87M€ pour Joško Gvardiol. Le défenseur du RB Leipzig égalerait donc le transfert du défenseur le plus cher de l'histoire détenu par Harry Maguire. A noter qu'en cas de transfert, le Croate sera prêté au RB Leipzig et ne débarquer à Londres que l'été prochain. Une nouvelle folie pour les Blues qui sont donc encore loin d'avoir bouclé leur mercato.