La Juventus fait tout pour ramener Mauro Icardi en Italie

La Juventus vit une fin de mercato particulièrement agitée. Après avoir longtemps avancé à pas feutrés, le club bianconero s’est clairement activé ces derniers jours, avec les dossiers Jérémie Boga et Emil Holm annoncés tout proches d’être officialisés. Deux profils ciblés pour apporter de la profondeur et des solutions immédiates, mais qui ne suffisent pas à masquer une réalité. La Juve est sur tous les fronts, sans avoir encore bouclé le moindre dossier majeur durant cet hiver. Depuis janvier, les rumeurs se sont multipliées autour de la Vieille Dame, avec des pistes menant à Kolo Muani, Beto, Zirkzee, Guessand ou encore des profils plus expérimentés. Beaucoup de bruit, beaucoup de travail en coulisses, mais aucun accord définitivement scellé par Damien Comolli, François Modesto et Marco Ottolini, à l’heure où le chrono du mercato s’affole.

Sportivement, la dynamique est néanmoins positive. Sous la houlette de Luciano Spalletti, la Juventus a retrouvé une identité plus claire, un jeu plus cohérent et surtout une certaine continuité dans les résultats. Toujours en course en Coppa Italia et encore engagée en Ligue des Champions, la Juve s’apprête à entamer un véritable marathon de matches, avec l’ambition assumée de jouer le titre jusqu’au bout. Mais Spalletti ne s’en cache pas. Pour tenir sur la durée, l’ancien entraîneur du Napoli attendait des renforts offensifs capables de faire la différence dans les moments clés. Le hasard du calendrier offre d’ailleurs un symbole fort, puisque la Juventus affrontera prochainement Galatasaray en barrages de Ligue des Champions, au moment même où les deux clubs se retrouvent liés par un dossier brûlant sur le marché des transferts.

Un retour de Icardi en Italie ?

C’est dans ce contexte que le nom de Mauro Icardi est revenu avec fracas sur la table. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’attaquant argentin discute depuis plusieurs mois d’un renouvellement de contrat qui peine à se concrétiser. En cause, un salaire jugé trop lourd par le club turc, près de 10 millions d’euros par saison, que la direction souhaiterait étaler sur plusieurs années. Une proposition qui ne convainc pas totalement le joueur, d’autant plus que sa situation sportive s’est compliquée avec la concurrence de Victor Osimhen depuis un an. La Juventus s’est engouffrée dans la brèche, et d’après le journal aux pages roses, des premières prises d’informations ont eu lieu ces derniers jours. L’intérêt est bien réel, encouragé par la volonté d’Icardi de retrouver un rôle central et un championnat qu’il connaît parfaitement après des passages à la Sampdoria et, bien évidemment, l’Inter Milan.

Les contours de la rumeur deviennent même de plus en plus précis ce dimanche. La Juventus aurait, en effet, proposé à Icardi un contrat d’un an et demi, une solution qui permettrait de limiter les risques financiers tout en offrant à Spalletti un véritable numéro 9 d’expérience pour la seconde partie de saison. L’agent du joueur est actuellement à Istanbul afin de tenter de convaincre le Galatasaray d’ouvrir la porte à un départ anticipé. Le retour d’Icardi en Serie A, notamment sous les ordres de Spalletti après un passé commun mouvementé à l’Inter, aurait tout d’un scénario explosif. Rien n’est encore acté, les conditions restent complexes, mais à la veille de la clôture du mercato, la Juventus tente le tout pour le tout. Le feuilleton est lancé et les prochaines heures s’annoncent décisives.