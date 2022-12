Coupe du Monde 2022 : au terme d'un match fou, la Suisse élimine la Serbie et affrontera le Portugal en 8e

La Coupe du Monde est, pour beaucoup, la compétition d'une vie. Et ce Serbie-Suisse l'a prouvé. Dans un dernier match de poules qui s'annonçait comme une finale pour la qualification, la Suisse d'Embolo, Shaqiri et Xhaka partait avec un léger avantage, mais ne devait pas perdre contre la Serbie de Kostic, Mitrovic, Vlahovic et Tadic, qui étaient directement alignés pour rester au Qatar et disputer une place en huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022.

Rapidement, le match allait d'un but à l'autre pour une rencontre haute en rebondissement. La Serbie est la première à s'être montrée dangereuse et Zivković, d'une frappe sèche à l'entrée de la surface, trouvait le poteau (11e). Mais sur un contre et après un gros travail de Rodriguez, Sow trouvait Shaqiri, qui frappait en une touche au premier poteau (1-0, 21e). Une joie de courte durée, puisque cinq minutes plus tard, Tadić envoyait un magnifique centre sur la tête de Mitrović pour égaliser (1-1, 26e).

La Suisse a bien tenu

Aucune équipe ne voulait s'incliner et quitter le Qatar et un nul ne permettait pas aux Serbes de se qualifier. Alors Tadić, le capitaine serbe, trouvait Vlahović, qui croisait sa frappe pour reprendre l'avantage (2-1, 35e). Mais encore une fois... la Suisse n'avait pas dit son dernier mot. Après un gros travail, Widmer centrait à ras-de-terre et trouvait Embolo pour l'égalisation, juste avant la mi-temps (2-2, 44e). Vous pensiez que la deuxième mi-temps serait plus calme ? C'est loupé. Après un bijou collectif, Freuler croisait une belle frappe pour tromper Vanja... et encore redonner l'avantage à la Nati (3-2, 48e).

Après cela, les Aigles étaient alors condamnés à réaliser l'exploit pour voir les huitièmes de finale. Mais malgré des tentatives de Kostic et Mitrovic (57e et 63e), la Serbie ne parvenait pas à endormir les Suisses, qui faisaient tout pour endormir leur adversaire. Et finalement, au terme d'une fin de match où elle aurait pu sceller plus rapidement le score, la Suisse s'est qualifiée grâce à ce joli succès et verra les huitièmes de finale face au Portugal. En revanche, c'est terminé pour la Serbie, éliminée avec le Cameroun.