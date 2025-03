PSG-Liverpool : Alisson a complètement dégoûté les Parisiens

«C’est le meilleur match de sa carrière». Les journalistes anglais présents au Parc des Princes ne se sont pas trompés au moment d’évoquer la prestation d’Alisson ce mercredi soir. Le gardien brésilien a tout simplement apporté la victoire à son équipe dans ce choc de Ligue des champions face au PSG. Évidemment titulaire cette saison, et même si les Reds préparent déjà la suite avec l’achat du Géorgien Giorgi Mamardashvili prêté à Valence, l’international brésilien a tout simplement été phénoménal sur sa ligne. Et il a rappelé qu’un grand gardien fait régulièrement gagner des matches dans les grands rendez-vous.

Sa soirée a débuté sur des chapeaux de roue avec plusieurs occasions franches du côté parisien. Et son match aurait pu basculer dès la 20e minute de jeu au moment où Kvicha Kvaratskhelia envoyait une frappe enroulée du gauche dans sa lucarne. Mais heureusement pour lui, ce but était annulé pour hors-jeu. Le déclic, car dans la foulée, il a enchaîné les parades de manière impressionnante. D’abord par deux fois devant ce même Géorgien avec des manchettes réflexes exceptionnelles. « C’était probablement le match de ma vie. Le manager nous disait à quel point il serait difficile de jouer contre le PSG, à quel point ils sont bons avec le ballon et que nous devrions être prêts à souffrir. Nous savions ce qui nous attendait. Nous avons travaillé dur. Nous avons laissé passer beaucoup d’occasions, parfois en un contre un, mais le plus important, c’est que quelqu’un fasse réfléchir un peu plus le joueur qui a l’occasion. Tous les efforts déployés par l’équipe me facilitent la tâche», expliquait-il après la rencontre au TNT Sports.

Achraf Hakimi bluffé par Alisson !

Il ne s’est évidemment pas trompé et ce ne sont pas les Parisiens qui pourront le contre-dire. Auteur de 9 arrêts dans ce match, l’ancien gardien de Benfica a été décisif quand son équipe en avait besoin. En seconde période, il a montré toute sa palette, capable de réaliser des parades au sol, sur sa ligne ou même de s’envoler dans les airs pour aller chercher le ballon en lucarne. Désiré Doué et Kvicha Kvaratskhelia. Présent en zone mixte, le Marocain Achraf Hakimi n’a pas manqué d’évoquer le match XXL de son adversaire du soir. «Vous avez bien vu, le trophée de MVP, ils l’ont donné à Alisson. Je pense qu’il a fait un très bon match», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

«Il a géré toutes les occasions qu’on a créées. C’est pour ça qu’il mérite son trophée de MVP. Il mérite plus que nous. Ce soir, on doit féliciter l’adversaire et surtout le gardien. Et nous, on a fait tout ce qu’on voulait faire, mais on n’a pas marqué les occasions qu’on devait marquer. » Noté 9 par notre rédaction ce soir, Alisson a donc dégouté, à lui tout seul, une attaque parisienne qui roulait sur tous ses adversaires depuis plusieurs semaines. Les Parisiens ont confiance et espèrent donc inverser la tendance lors du match retour mardi prochain. Mais reste à savoir si Alisson sera aussi en forme que ce soir. Si c’est le cas, le PSG va devoir se montrer très efficace devant le but pour battre probablement ce qui se fait de mieux à ce poste actuellement. Ce soir, Liverpool peut clairement dire merci à son gardien.