Nouvelle révélation sur le scandale du Barça et de l’arbitrage, la masterclass de Rashford fait rêver l’Angleterre

Rebondissements dans le Barçagate

En Espagne, le scandale qui touche le FC Barcelone à propos de l’arbitrage fait encore les gros titres ! On vous en parlait dans la revue de presse de ce jeudi, et bien il y a du nouveau ! Le scandale portait sur le fait que le club avait versé 1,4 M€ à une société appartenant à Enríquez Negreira, ancien arbitre vice-président du Comité technique des arbitres, entre 2016 et 2018. Sauf qu’aujourd’hui AS arrive avec des nouvelles fraîches, et surtout un montant de 7 M€, versé depuis 2001… Bref, le Barçagate est loin d’être fini. Des révélations qui font également les gros titres de Marca ce vendredi. D’ailleurs, comme le rapporte le média, ce sont des révélations d’El Mundo. En fait ce Negreira aurait averti le Barça dès 2019, qu’il pourrait dénoncer tout ça devant les tribunaux… C’est donc bien devant la Justice que devrait se poursuivre ce scandale sur l’arbitrage et le FC Barcelone !

Rashford met encore l’Angleterre à ses pieds

Du côté de l’Angleterre, c’est un autre match qui fait les gros titres puisque Manchester United se rendait à Barcelone pour y affronter le Barça ! Et les Red Devils s’en sont sortis avec un match nul 2-2, mais l’arbitrage fait couler beaucoup d’encre. «Erik ten Arrgh», titre par exemple le Daily Mirror, car le coach mancunien a pesté contre l’arbitre à l’issue du match, car selon le tabloïd, un penalty aurait dû être sifflé, sur Marcus Rashford, alors que United gagnait 2-1 ! Selon le Daily Express, qui met encore en avant le double buteur sur sa Une, les Barcelonais auraient même dû être réduits à 10 contre 11 sur la faute de Jules Koundé ! En couverture du Daily Telegraph, c’est directement Rashford qui est mis à l’honneur, lui qui est décrit comme un «magicien». Alors que pour The Times il a «ébloui à Barcelone» ! Bref, la presse anglaise n’a d’yeux que pour Marcus Rashford !

Le Barça communique sur la blessure de Pedri

Allegri et Mourinho prennent cher

Allez, direction l’Italie maintenant avec là aussi les rencontres européennes qui font les gros titres ! Hier, la Juve et l’AS Roma ont été décevantes avec respectivement un match nul 1-1 contre Nantes, et une défaite 1-0 contre le RB Salzbourg… Un moment difficile notamment pour les deux coachs visés par les critiques du Corriere dello Sport que sont Massimiliano Allegri et José Mourinho ! À noter, en revanche, que la Lazio s’est imposée 1-0 contre Cluj ! Mais c’est bien la Juventus qui fait les gros titres, avec «une colère noire» pour les Bianconeri… C’est ce que met en avant La Gazzetta dello Sport ce vendredi, qui rapporte qu’«un penalty aurait du être sifflé» pour la Vieille Dame en fin de match. Le journal au papier rose note aussi que la qualification est en danger. Tandis qu’en une de Tuttosport le ton est encore plus rageur «Ce n’est pas un penalty ?», demande le journal pro turinois… qui va même plus loin en écrivant : «L’arbitre vole la Juve» ! Là encore en référence au penalty non sifflé en fin de rencontre.