OL : Laurent Blanc fait le point sur les prochaines arrivées du mercato

La suite après cette publicité

Sans convaincre, l’OL s’est imposé contre l’AC Ajaccio ce dimanche et remonte peu à peu au classement (2-0). Une victoire satisfaisante pour Laurent Blanc en terre corse. «Ce n’est jamais facile en Corse. Chaque fois que je suis venu ici, j’ai trouvé cela difficile. Ajaccio avait besoin de points, mais bon, le principal a été fait. Je suis toujours très exigeant quand on a le ballon et on est arrivé facilement à se créer des occasions. On aurait dû le faire plus souvent. On n’est pas dans la meilleure des positions et Ajaccio a joué leur jeu, cela a été difficile», a-t-il d’abord expliqué au micro de Canal +.

Mais au-delà des résultats, l’actualité lyonnaise est surtout du côté du mercato. Alors que l’OL a déjà cédé Matheus Tetê (Leicester), Romain Faivre (Lorient) et Karl Toko Ekambi (Rennes), le club rhodanien ne compte pas lâcher Rayan Cherki. Mais l’entraîneur des Gones a jeté le doute sur l’avenir du jeune talent, toujours ciblé par le Paris Saint-Germain, qui a lâché une troisième offre pour s’offrir le jeune Lyonnais, comme nous l’avions annoncé. «Rayan Cherki est encore là, on veut qu’il reste. On espère pouvoir faire ce qu’on avait prévu au mercato, mais c’est difficile. On veut régénérer le groupe», a ajouté Laurent Blanc.

À lire

OL : la nouvelle sortie lunaire de Jean-Michel Aulas

«Le départ de Karl Toko Ekambi n’était pas prévu»

Laurent Blanc s’est également exprimé au niveau des arrivées, alors qu’Amin Sarr, attaquant du SC Heerenven, et Jeffinho, attaquant de Botafogo, devraient débarquer très prochainement. «Oui, Amin Sarr, je le surveille depuis un certain temps. Jeffinho, un peu moins. Ce sont des joueurs avec du potentiel. Le départ de Karl Toko Ekambi n’était pas prévu, donc avec ce prêt, il fallait se renforcer. Même si nos jeunes ont aussi la place pour jouer, à l’instar du beau match de Bradley (Barcola), ce soir», a ajouté Blanc, au micro de Prime Video.

La suite après cette publicité

De quoi rassurer les supporters lyonnais en cette fin de mercato, même si la piste vers João Gomes, prometteur milieu de terrain brésilien, s’est vite éloigné, lui qui a préféré donner son accord à Wolverhampton. Le mercato de l’OL s’anime donc enfin du côté des arrivées. Reste à savoir maintenant si Jean-Michel Aulas, John Textor et son équipe attendent encore un milieu de terrain et un renfort défensif, avant mardi soir, date butoir du mercato hivernal.