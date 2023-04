Le Barça négocie avec des sponsors pour rapatrier Lionel Messi

Lionel Messi de retour au FC Barcelone ? C’est une possibilité et un doux rêve pour le club catalan qui a démarré les discussions pour un retour de sa plus grande légende. En fin de contrat à l’issue de la saison avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin de 35 ans va devoir prendre une décision pour son avenir. Jouant sa carte jusqu’au bout, les Blaugranas savent que l’équation sera compliquée sur le plan financier et travaillent en ce sens pour la rendre viable.

D’après Jijantes, le FC Barcelone rechercherait de nouvelles sources de revenus afin de pouvoir financer l’opération. Des négociations auraient déjà débuté avec d’importants marchés financiers pour ce qui pourrait être l’un des retours les plus importants de l’histoire du football.

