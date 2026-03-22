Mason Greenwood et l’OM frappent un grand coup !

L’Orange Vélodrome s’apprête à bouillonner ce dimanche pour une affiche déterminante dans la course à la Ligue des Champions. Troisième de Ligue 1 avec deux longueurs d’avance sur l’OL, l’Olympique de Marseille accueille le LOSC (5ème) avec le plein de confiance. Depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc, l’OM a retrouvé une solidité défensive qui le fuyait depuis le mois de septembre. Restant sur trois victoires de rang en championnat, dont deux courts succès sur le score de 1-0 (Toulouse et Auxerre), le club phocéen s’est remis la tête à l’endroit. Cerise sur le gâteau : Zinédine Zidane est venu passer la journée de lundi avec les joueurs dans la cité phocéenne. Un boost psychologique inestimable avant d’aborder le sprint final !

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En face, Lille arrive invaincu depuis 6 matchs en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), mais avec les jambes lourdes. Engagés dans un périlleux 1/8e de finale retour de Ligue Europa jeudi soir sur la pelouse d’Aston Villa, les Dogues de Bruno Genesio n’ont pas vraiment pu préparer ce déplacement de tous les dangers. Face à un OM reposé et requinqué, la fatigue lilloise pourrait peser très lourd dans la balance.

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Parmi les nombreux paris proposés par Betclic pour cette rencontre Marseille-Lille, voici les 3 cotes qui ont retenu l’attention de notre rédaction :

L’OM bat le LOSC sur le score exact de 1-0, cote à 8,00

C’est la grosse cote à tenter pour maximiser cette offre en cash ! L’OM version Habib Beye a retrouvé de la solidité. Fini les matchs débridés, la défense est devenue imperméable : les Phocéens restent sur deux victoires consécutives sur ce score de 1-0. Face à une équipe lilloise fatiguée par son déplacement européen en Angleterre, mais qui reste bien organisée, on imagine un match très tactique et fermé. L’OM a les armes pour marquer ce fameux but libérateur avant de verrouiller la rencontre. Une cote à 8,00 pour un scénario qui vient de se produire deux fois de suite, c’est une véritable aubaine.

L’OM l’emporte et Mason Greenwood buteur, cote à 3,00

C’est l’assurance tous risques de l’Olympique de Marseille cette saison et sa principale force de frappe. Avec 15 réalisations au compteur, Mason Greenwood est tout simplement le meilleur artificier de la Ligue 1. L’ancien crack de Manchester United est l’étincelle capable de faire sauter n’importe quel verrou. Face à une défense lilloise qui risque de manquer de lucidité en seconde période après ses efforts européens, l’Anglais, qui tire les penaltys marseillais cette saison, aura des espaces à exploiter. Si l’OM s’impose dans un Vélodrome chauffé à blanc, cela passera inévitablement par un éclair de son numéro 10.

Match nul entre l’OM et le LOSC, cote à 3,65

Si vous préférez jouer la carte de la prudence face aux statistiques historiques, le nul est une bonne option. En effet, l’OM a énormément de mal face au LOSC ces dernières années (1 seule victoire toutes compétitions confondues lors de leurs 12 derniers duels). De plus, Lille est sur une excellente dynamique nationale (invaincu depuis 6 matchs) et a prouvé sa capacité à résister dans les grands rendez-vous. Un partage des points ferait les affaires d’un LOSC fatigué et maintiendrait l’OM sur le podium.

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Exemple : Vous tentez le coup de folie en misant 100€ sur la victoire 1-0 de l’OM (cote à 8,00). Si Beye réussit la passe de trois sur ce score, vous empochez 800€ ! Si le score est différent, Betclic vous recrédite 100€ en cash sur votre compte, retirables immédiatement.

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