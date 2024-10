La seconde vie bluffante d’Houssem Aouar

Cet été, Houssem Aouar surprenait son monde en quittant la Roma seulement un an après son arrivée. Le milieu de terrain, néo-international algérien, décidait de filer à 26 ans du côté d’Al-Ittihad pour rejoindre Karim Benzema et son ancien coach à l’OL : Laurent Blanc. Un choix qui pouvait étonner pour un joueur qui semblait trouver son rythme et des sensations du côté de la Roma. Mais plusieurs mois après sa signature en Arabie Saoudite, Houssem Aouar ne doit pas regretter son choix. Au contraire. Depuis le début de saison, l’ancien lyonnais marche sur l’eau.

C’est simple, depuis le début de l’exercice 2024-2025, Houssem Aouar enchaîne les gros matches et se montre aussi régulièrement décisif. Héros d’Al-Ittihad en début de saison, il a ainsi marqué déjà 5 buts en 7 rencontres (1 passe décisive aussi). Des statistiques impressionnantes qui ont convaincu tout le monde en Arabie saoudite, de la presse qui estime qu’il forme le meilleur duo du championnat avec Benzema, en passant par Laurent Blanc qui n’a pas manqué d’encenser son joueur il y a quelques semaines : « Houssem Aouar, je le connais bien, je l’ai formé à Lyon. Pour moi, il est fait pour jouer en 10. Il est très utile offensivement et a la capacité de marquer. C’est un joueur exceptionnel ».

Aouar toujours décisif

Mais la bonne forme d’Houssem Aouar ne se résume pas qu’à ses performances en club. En quelques mois, il est déjà devenu essentiel à la sélection algérienne. Devenu titulaire indiscutable sous les ordres du nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic, le natif de Lyon empile aussi les buts. Ce jeudi, face au Togo, il a été l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, de son équipe inscrivant un nouveau but avec l’Algérie, et portant son total à 5 buts en 13 sélections. Rien que ça.

«Houssem Aouar s’est trouvé en sélection avec sa façon de jouer. Moi je cherche à exploiter les qualités de mes joueurs, je leur donne la possibilité de s’exprimer librement mais dans le cadre du jeu de l’équipe et pour l’équipe», a confié Vladimir Petkovic sur son joueur qui a été élu homme du match par la presse algérienne, après la rencontre. Une très bonne nouvelle pour les Fennecs qui peuvent donc compter sur son talent pour continuer leur progression et atteindre leurs objectifs. Et pour Aouar, cette belle renaissance confirme qu’il est bien un joueur à part lorsqu’il est en pleine forme. Pourvu que cela dure…