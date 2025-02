LdC, Monaco : les grands regrets de Thilo Kehrer

Monaco sort d’une soirée terriblement frustrante mais ses cadeaux en défense ont coûté trop cher à ce niveau. D’abord menée au score à 1-0, puis devant au tableau d’affichage à 1-2 et 2-3, l’ASM tenait sa qualification jusqu’à la nouvelle égalisation de Benfica, celle qui l’a définitivement éliminé dans ces barrages de Ligue des Champions. «On est déçu bien sûr. On a tout donné mais à la fin, ce n’était pas assez. Il a manqué un but. On sort ce soir mais avec la tête haute» estime Thilo Kehrer au micro de Canal+ après ce nul 3-3 (défaite 0-1 à l’aller).

Il y avait un vrai coup à jouer face à une équipe prenable, de quoi nourrir de gros au capitaine monégasque du soir. «On a eu beaucoup d’occasions, malheureusement il nous a manqué de la chance, du sang-froid aussi. On a fait un bon match, en équipe. On a tout laissé sur le terrain mais ce n’était pas assez, reconnaît l’Allemand. Dans les moments décisifs, on a manqué de défendre notre but à fond. Il y a des erreurs bien sûr, mais des deux côtés. Il y a des risques à prendre dans ces matchs et les erreurs se payent.»