Le PSG touche au but pour Achraf Hakimi

C'est une certitude, Achraf Hakimi va quitter l'Inter Milan cet été. Après seulement une saison chez les Nerazzurri et malgré un contrat jusqu'en 2025, l'international marocain représente aux yeux de ses dirigeants une belle plus-value, celle qui leur permettra de ne pas vendre d'autres pépites de l'effectif. Car l'Inter a besoin d'argent, obligée par son propriétaire à des coupes budgétaires.

Le club lombard espère récupérer 100 M€ sur la vente de joueurs et, grâce à Hakimi, ils pourraient faire trois quarts du chemin. Car comme le rapporte Sky Italia, le PSG est désormais prêt à offrir 75 M€ aux dirigeants italiens pour le latéral droit marocain. Désireux de recruter un latéral droit depuis plusieurs semaines, le club de la capitale a ciblé Hakimi, mais se heurte au prix réclamé par l'Inter, qui joue également avec la concurrence de Chelsea.

Le PSG en pole

Cependant, le club anglais est loin de proposer une offre satisfaisante, car il privilégie l'ajout de joueurs dans la transaction (Christensen, Marcos Alonso). Or, l'Inter souhaite récupérer la plus haute indemnité de transfert possible et elle semble toucher au but avec le PSG. Le club francilien a repris l'avantage dans ce dossier.

Et il peut aussi compter sur l'intérêt du latéral droit pour cette destination. Comme nous l'avions révélé, Achraf Hakimi a même déjà un accord avec le PSG quant aux contours d'un futur contrat. Le joueur de 22 ans pourrait donc ravir le staff parisien en venant enfin résoudre le problème du latéral droit et les dirigeants de l'Inter en leur donnant un peu d'air au niveau financier.