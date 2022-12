Coupe du monde : un triplé historique pour Kylian Mbappé

Inscrivant deux penalties et une frappe croisée contre l'Argentine (3-3, 4-2 pour l'Albiceleste aux tirs au but), Kylian Mbappé a perdu une finale de la Coupe du monde malgré un triplé historique. Cela n'atténuera pas sa déception mais le joueur du Paris Saint-Germain qui a terminé meilleur buteur de cette compétition, est devenu le deuxième joueur à marquer un triplé dans une finale de la Coupe du monde.

Précédemment, seul l'attaquant anglais Geoff Hurst avait réalisé cette performance. Lors de la Coupe du monde 1966 où l'Angleterre s'est imposée 4-2 contre la République Fédérale d'Allemagne, celui qui était joueur de West Ham s'était offert un triplé dont un but litigieux où on n’a jamais vraiment su si le ballon avait totalement passé la ligne. Geoff Hurst a d'ailleurs félicité sur Twitter Kylian Mbappé : «toutes mes félicitations à Mbappé, quoi qu'il arrive. J'ai fait une super course !»