OL-ASSE : Lucas Perri raconte son arrêt fou

Dimanche soir, l’OL s’est imposé grâce à un but d’Alexandre Lacazette. Mais il n’a pas été le seul héros de la soirée puisque Lucas Perri a aussi aidé les siens grâce à un arrêt important face à Sissoko à la 76e. Le Brésilien, qui a réalisé une autre parade en fin de rencontre face à Moueffek, a évoqué son match en zone mixte. Il s’est d’ailleurs exprimé en français pour la première fois.

La suite après cette publicité

«C’est une contre-attaque rapide, j’ai essayé de gêner l’attaquant et je suis très content d’avoir pu gagner mon duel face à lui. Mon nom chanté par le public ? C’est un moment que je garderai à vie dans ma mémoire. Je suis très heureux de gagner mon premier derby (…) C’est un sentiment incroyable de gagner mon premier derby. Il y avait une vraie communion entre tout le monde, joueurs, staff et supporters. L’ambiance était incroyable et ça nous a aidé à obtenir notre victoire. On a mieux contrôlé la première période, en seconde on a été obligé de défendre plus.» Mais Perri a bien tenu la baraque et aidé son équipe.