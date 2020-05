OL : Bruno Cheyrou dévoile les axes de recrutement pour le mercato

C'est le nouvel homme vers qui tous les regards sont tournés du côté de Lyon. Bruno Cheyrou, débarqué officiellement le 25 mai dernier comme responsable de la cellule de recrutement de l'OL, est venu remplacer Florian Maurice, parti de son côté au Stade Rennais, à ce poste très stratégique. Après les succès passés du recrutement lyonnais, comme avec Tanguy Ndombélé, les derniers mercatos du club rhodanien n'ont pas été de francs succès (Thiago Mendes, Andersen). L'arrivée de Cheyrou doit donc amener un nouveau souffle et de nouvelles idées au club de Jean-Michel Aulas afin de retrouver les sommets la saison prochaine. Le nouveau directeur de la cellule de recrutement était d’ailleurs l'invité de Barth Ruzza dans l'émission OL Night System sur OL TV.

Il a pu répondre aux interrogations que se posent notamment les supporters sur sa nomination, mais aussi sur les axes de recrutements de l'Olympique Lyonnais lors du mercato estival. Ce matin, le journal L'Équipe dévoilait une information expliquant que le défenseur central de Crystal Palace Mamadou Sakho était la priorité des Gones pour le poste de défenseur central. Sans confirmer la piste, Bruno Cheyrou a néanmoins confirmé que ce poste était primordial pour la saison prochaine. «L'an passé, en défense, il y a eu beaucoup de blessures, d'incertitudes dans ce registre», constate-t-il. «On va donc être actif assez rapidement dans ce secteur-là. La priorité, c'est un défenseur central. Après, il y a des négociations donc ce n'est pas aussi simple. Mais c'est la priorité du club.»

«Je ne suis pas là afin de recruter pour recruter»

De quoi voir débarquer très vite une première recrue à l'OL ? Outre le nom de Sakho, les pistes menant à Samuel Gigot (Spartak Moscou) ou encore Marash Kumbulla (Hellas Verone) avaient filtré. Le poste est donc ciblé. Tout comme la personnalité du joueur. Mais ceci, selon Cheyrou, prévaudra pour toutes les prochaines recrues de l'Olympique Lyonnais cet été. «Tout le monde a été unanime pour dire qu'il manquait de personnalité, de caractère à ce groupe. Il y a de très bons joueurs, mais ça manquait de force pour se dire les vérités dans le vestiaire, pour montrer les dents aux adversaires. Ce sera un axe de recrutement de la cellule. La qualité est là, mais il manque des fois, si on veut faire un parallèle avec les générations dorées précédentes, des Caçapa, des Mahamadou Diarra, qui, quand ça n'allait pas dans le sens de l'OL, résistaient et donnaient un sens à toute l’équipe. Il faut qu'on retrouve de fortes personnalités, du caractère sur le terrain.»

Cheyrou sera attendu au tournant, d'autant que ce constat avait été fait il y a tout juste un an par le directeur sportif du club, la légende Juninho, lors de son intronisation. Le tout nouveau directeur de la cellule de recrutement a aussi été interpellé tout au long de l'émission sur la place des jeunes de l'académie dans le groupe et les compositions d'équipe futures. Les supporters de l'OL ayant l'impression depuis quelques saisons que la formation est moins mise en avant que précédemment. L'ancien Lillois a répondu par un constat simple : «l'OL est le meilleur club au monde en termes de formation sur des profils offensifs. Comme je l'ai expliqué à Juninho ou au président Aulas, je ne suis pas là afin de recruter pour recruter. Si on a une génération 2002 ou 2004 hyper talentueuse d'où sortent 6 ou 7 joueurs, bien sûr que je voudrais qu'elle soit valorisée.»

Le mélange jeunes talentueux de la formation lyonnaise et joueurs plus confirmés afin d'apporter plus d'expérience au groupe est donc l'axe de travail des trois hommes en place aux postes stratégiques du club (Cheyrou, Juninho et Rudi Garcia). D'où la possibilité la saison prochaine de voir peut-être un peu plus la pépite du centre de formation et que les supporters du club réclament déjà plus souvent sur les terrains, Rayan Cherki. Pour illustrer ces propos, le directeur de la cellule de recrutement l'a d'ailleurs pris en exemple. «Il n'y a pas de règles pour faire sortir un jeune», explique-t-il. «Il faut être à l'écoute et flexible afin de s'adapter à la personnalité de chaque joueur. Par exemple, si Cherki est bon à 16 ans et qu'il mérite d’être titulaire, alors il faut qu'il joue. Mais ça, c'est Rudi Garcia qui le décidera.» Défenseur central, leader, caractère et académie, les maîtres mots du mercato lyonnais sont lâchés. Reste à passer des paroles aux actes.