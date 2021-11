FC Barcelone : la belle déclaration d'Andrés Iniesta à Xavi

La suite après cette publicité

Officialisé dans la nuit de vendredi à samedi, l'ancien milieu de terrain et aujourd'hui entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez va avoir du pain sur la planche après la trêve internationale, pour tenter de redorer le blason blaugrana, en difficulté depuis le départ de Lionel Messi en championnat et en Ligue des Champions. Dans un entretien accordé en visioconférence à beIN Sports, son ex-coéquipier au Barça et avec la Roja Andrés Iniesta lui a souhaité de réussir pour sa première expérience sur le banc d'une équipe, et considère qu'il est prêt à répondre aux attentes autour de lui.

«Il s'adapterait parfaitement, c'est sûr. Pas seulement à cause de ce qu'il pourrait savoir sur la maison ou le club, mais parce qu'il y est préparé. C'est donc la chose la plus importante, pas seulement pour ce qu'il représente en tant que Xavi, mais en tant qu'entraîneur et comment il s'est préparé pour être capable de relever ce défi. Avant tout, je lui souhaite toute la chance du monde et je suis convaincu que ça ira parce qu'il s'est préparé pour un tel moment et qu'il est très excité de pouvoir relever ce défi. J'espère qu'il y aura les circonstances pour réussir. Je lui souhaite le meilleur. Pour lui en tant que coéquipier, comme pour le Barça, pour le club, évidemment», a-t-il déclaré au sujet de son ancien compère au Barça.