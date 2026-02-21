La sortie sans équivoque de Paulo Fonseca sur son futur à l’OL

Il fallait être costaud pour prendre la suite de Pierre Sage à Lyon. Arrivé en janvier 2025 après le superbe travail de Pierre Sage pendant près d’un an, Paulo Fonseca savait qu’il allait être attendu au tournant pour faire mieux que le chouchou des supporters et du groupe rhodanien. Et après cinq premiers mois où il a alterné entre le bon et le moins bon, l’ancien entraîneur du LOSC et de l’AC Milan est en train de mettre tout le monde d’accord cette saison. Avec un effectif totalement remanié par rapport à l’année dernière, le Portugais obtient de meilleurs résultats et a conquis le cœur des supporters lyonnais.

Paulo Fonseca marque les esprits avec Lyon

La semaine dernière, après la treizième victoire de rang toutes compétitions confondues de son équipe contre Nice, Fonseca est apparu en larmes face à l’hommage vibrant des supporters lyonnais. Une réalité illustrée par ce moment : avec une méthode qui est comprise par tous ses joueurs, l’entraîneur de 52 ans réalise quelque chose d’assez grandiose cette saison à Lyon. Alors que le club était relégué administrativement il y a 8 mois, il est actuellement troisième de Ligue 1 et a terminé à la première place de la saison régulière de Ligue Europa.

Outre ces résultats sportifs exceptionnels, Paulo Fonseca a également réussi à créer une symbiose dans son effectif où tous les joueurs s’entendent bien et travaillent pour aller chercher des résultats et enchaîner les victoires. Un état d’esprit que peu d’entraîneurs avaient réussi à insuffler par le passé dans le Rhône. Pour toutes ces raisons, l’OL souhaite blinder son entraîneur. Alors que des négociations ont déjà commencé, l’entraîneur de 52 ans n’a jamais caché qu’il se sentait très bien à Lyon. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien tacticien de l’AS Rome ne se préoccupe pas de ça mais envisage clairement un avenir à Lyon.

Paulo Fonseca : « je ne pense qu’à Lyon »

C’est en tout cas le sens de toutes ses dernières sorties médiatiques, dans lesquels Paulo Fonseca affirme qu’il est heureux à Lyon. Interrogé par The Athletic dans un long entretien ce samedi, le coach de 52 ans a affirmé qu’il adorait entraîner en France : « j’adore être en France. Le championnat est incroyable, avec des stades modernes et toujours pleins, et beaucoup de joueurs de qualité et d’excellents entraîneurs. J’aime le jeu ouvert et le plaisir que les joueurs prennent à jouer. »

Forcément relancé sur son avenir à Lyon, Fonseca a déclaré sa flamme à l’Olympique Lyonnais : « nous avons bâti une véritable équipe, avec des joueurs humbles qui travaillent dur ensemble (…) Je ne pense qu’à Lyon. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, nous avons tous des ambitions. Mais je suis dans un grand club, un club exceptionnel, qui veut grandir, devenir plus fort. Le plus important pour moi, c’est d’être dans un endroit où les gens croient en moi et en mes idées. Ici, tout le monde croit que nous pouvons réaliser quelque chose d’exceptionnel cette saison. » Des déclarations qui ne laissent que peu de place au doute.